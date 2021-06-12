Samsun'da Yunus polisleri kaza yaptı: 2'si polis 4 yaralı

Samsun'da motosikletli Yunus polisinin karıştığı kazada 2'i polis 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Ergün G.(29) idaresindeki 55 A 4851 plakalı Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibi karşıya geçmek isteyen yaya Meliha U.(28) ile 3 yaşındaki kızı Ümmügülsüm U.'ya çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ergün G. ile motosiklette bulunan polis memuru Ömer F. D. ile yaya Meliha U. ile kızı Ümmügülsüm U. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.