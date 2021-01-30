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Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü

Samsun’da tramvay istasyonunda bayılarak raylara düşen vatandaş tramvay sürücüsünün dikkati sonucu ezilmekten son anda kurtuldu.

Samsun'da tramvay istasyonunda bayılarak raylara düşen vatandaş tramvay sürücüsünün dikkati sonucu ezilmekten son anda kurtuldu.


Olay, 28 Ocak Perşembe günü 21.30 sıralarında Türk-iş İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyona gelen bir yolcu beklerken fenalaştı. Sonrasında bayılıp raylara düşen vatandaş tramvay seferlerinin devam ediyor olması nedeniyle büyük bir tehlike içinde kaldı.


Yaşanabilecek olan olası kaza bölgeye gelen tramvay sürücüsünün dikkati sonucu engellendi. Raylarda baygın yatan vatandaşı fark eden tramvay sürücüsü Merve Yıldız Öker tramvayı acilen durdurdu. Sürücü Öker Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek araçtan ayrıldı ve baygın haldeki yolcuya ilk müdahalesini yaptı.


Öker, 112 acil sağlık ekiplerine de haber vererek, onlar gelene kadar vatandaşın yanında kaldı. Duyarlı vatandaşlarında yardımı ile daha uygun bir pozisyona alınan yolcu ile bilincinin açık tutulması için iletişim kurulmaya çalışıldı. Gelen sağlık ekiplerinin ardından yolcu ambulansla hastaneye sevk edildi.

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