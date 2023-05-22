Samsun'da yürekleri ağza getiren kaza kameraya yansıdı

Samsun'da otomobilin tırın önünde pervane gibi dönerek refüje çıktığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 AY 205 plakalı otomobilin sürücüsü yolun sağ şeridinde seyir halindeyken şerit değiştirmek istedi. Şerit değiştirdiği sırada sol şeritteki 19 AED 591 plakalı tırı fark etmeyen sürücü ölümden döndü. Tır ile çarpışan otomobil yolda bir tur döndükten sonra refüje çarparak durabildi. O anlar, bir araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yürekleri ağza getiren kaza maddi hasarla atlatıldı.