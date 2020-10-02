Samsun'da yüz yüze eğitime katılım oranı yüzde 80

Türkiye genelinde 21 Eylül tarihi itibarıyla uyum haftası kapsamında ana okul ve birinci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. İlk hafta bir gün ders başı yaparak okul sıralarıyla tanışan minikler, sonraki haftalarda iki gün olmak üzere eğitimlerine devam etti. Bakanlık tarafından velilerin çocuklarını yüz yüze eğitime gönderme kararında velilere serbestlik tanındı.

Samsun'da pandemi süreci nedeniyle bu yıl 425 ilkokulda yüz yüze eğitime başlandı. İl genelinde yaklaşık 18 bin 500 birinci sınıf öğrencisi bulunuyor. İlk haftalarda okullardaki pandemi önlemlerini gözlemleyen veliler çocuklarını yüz yüze eğitime göndererek Samsun'da eğitim-öğretim kuruluşlarına adeta güven notu verdi. Birinci sınıf öğrencilerinin yüzde 80'inin yüz yüze eğitime katılması bir başarı olarak yansıdı. Yüz yüze eğitimin yanı sıra öğrenciler EBA TV ve EBA web uygulamaları ile de uzaktan eğitimlerine devam ediyorlar.