Samsun'da zabıta dilencilere göz açtırmıyor

Sivil ve resmi kıyafetli zabıtalar, cami çevrelerinde, kentin işlek noktalarında dilencilik yapan kişileri tespit ederek yakalıyor. Ailesinin geçimini sağlayamayan, ilave geliri bulunmayan ve ekonomik açıdan güçlük yaşayıp dilenmek zorunda kalan kişiler tespit edildiğinde ise onlara her konuda yardımcı olunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek halkın inanç ve merhamet duygularını sömüren dilencilere izin verilmediği belirtildi. Resmi ve sivil kıyafetli ekipler tarafından kentteki cami çevrelerinde ve işlek noktalarda uygulama yapılıyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, cami ve hastane çevrelerinde dilenen kişileri takibe alan Zabıta ekipleri operasyon gerçekleştiriyor. Ramazan ayında dilencilere yönelik yapılan çalışmalar artırılırken dilencilik yaptıkları belirlenen kişiler, ekipler tarafından Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi'ne getiriliyor. Burada üzerlerinden çıkan paralara tutanakla el konulurken, haklarında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi gereğince kişi başı 605 TL idari para cezası uygulanıyor.

2022 yılında 254 dilenciden çıkan 14 bin 460 TL'ye el konuldu

2022 yılında 254 kişinin dilencilik yaptığını belirleyen zabıta ekipleri üzerlerinden çıkan 14 bin 460'ye tutanakla el koydu. 2023 yılının ilk 3 ayında ise zabıta ekipleri yaptıkları operasyonlarda 51'i çocuk olmak üzere 172 dilenciye işlem yapıp 3 bin 878 TL'ye el koydu. Yıl içinde yapılan denetimlerde ekipler bir dilencinin topladığı paraları ekmeğin içine bir başkasının ise mendilinin içine sakladığını belirledi.

“Duygu sömürücülüğüne asla izin vermeyeceğiz”

Ramazan ayında dilencilere yönelik yapılan çalışmaları sıklaştırdıklarını söyleyen Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görevli Zabıta Komiseri Hüseyin Ağırlar, “Kentimizde vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek para talep eden dilencilere yönelik olarak yıl içinde sürekli çalışmalar yapıyoruz. Her gün rutin olarak belirlediğimiz bölge ve çevrelerde dilenciliklerle mücadele ediyoruz. Vatandaşların manevi duygularını sömürerek haksız kazanç elde edenlere göz açtırmıyoruz. Bu sebeple Ramazan ayında da operasyonlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Duygu sömürücülüğüne asla izin vermeyeceğiz. Bunun yanı sıra ailesinin geçimini sağlayamayan, ilave geliri bulunmayan ve ekonomik açıdan güçlük yaşayıp dilenmek zorunda kalan kişileri tespit ettiğimizde ise onlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.