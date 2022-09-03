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Samsun'da Zara ve Uğur Işılak konserleri

TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde Samsun’da sahneye çıkan Uğur Işılak ve Zara, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde Samsun'da sahneye çıkan Uğur Işılak ve Zara, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi, açık sahne halk konserleri yoğun ilgi ve katılımla sürüyor. TEKNOFEST KARADENİZ organizasyonu kapsamında ünlü sanatçıların sahneye çıktığı konserlerde Samsunlular unutulmaz anlar yaşadı. Uğur Işılak ve Zara peş peşe sahneye çıktığı Batı Park alanında herkesi mest etti.


Alanı dolduran 10 binlerce kişi, sanatçıların seslendirdiği parçalara eşlik etti.

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