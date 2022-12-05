Samsun'da zeytin tarımı tekrardan canlanıyor

Türkiye'nin en eski zeytin üretim merkezlerinden Samsun'da zeytin tarımını tekrar canlandırmak amacıyla Vezirköprü, Yakakent, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs, Atakum ve İlkadım'da 2020 yılında bin 500 adet, 2021 yılında 6 bin adet ve 2022 yılında 7 bin 800 adet olmak üzere toplamda 15 bin 300 adet Gemlik çeşidi zeytin fidanı yaklaşık 510 dekar alana dikildi.

Bu bağlamda zeytin hasadı sonrası, Vezirköprü ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi'nde konuya ilgi duyan üreticilere yönelik olarak, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personelinin de katkılarıyla OMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon tarafından salamura eğitimi verildi.

Programda konuşan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Son projelerle; Samsun'da tütün- buğday üretimi yapılması zor meyilli alanlarda, makinalı tarıma uygun olmayıp ortalama buğday verim değerleri düşük olan ve rakım- yağış- iklim istekleri yönüyle ekonomik olarak zeytin üretimi yapılabilecek şehir merkezlerine uzak alanlardaki üreticilerimize daha kazançlı bir alternatif ürün olarak zeytin yetiştiriciliğini teşvik etmek, bu sayede üreticinin gelir ve kazancını artırmak amaçlanmaktadır. Bildiğimiz üzere sofralık zeytin beslenme yönünden büyük önem taşır. Kalori değeri oldukça yüksek olup bileşiminde yüzde 15- 25 yağ bulunur ve ayrıca da kalsiyum, demir, sodyum, potasyum gibi mineral maddeleri, çeşitli vitaminleri, karbonhidrat ve proteinleri de içermektedir. Öte yandan Zeytin, hasadı takiben taze olarak tüketilmesi olanaksız ender ürünlerden biridir. Zira ürün hasat sonrası haliyle aşırı acı tatta olup ancak uygun işleme ile bu acılığın giderilmesi ve tüketilebilecek düzeye düşürülmesi gerekmektedir. Zeytine acılık veren oleuropein maddesi meyvenin ham döneminde fazla miktarda bulunurken olgunlaşmanın ilerlemesi ile azalmaktadır” dedi.

Zeytin türleri hakkında da bilgi veren İbrahim Sağlam, “İşlenme şekline göre tüketime ayrılan zeytin tanelerinden yağlık tüketim dışında kalan zeytinler genellikle sofralık tüketim için ayrılmakta ve bunlar sofralık zeytin olarak adlandırılmaktadır. Sofralık zeytin; uluslararası standartta kültüre alınmış zeytin çeşitlerinin işlenebilecek olgunlukta hasat edilen meyvelerinin belirli teknik usullerle acılığının giderilip, tüketimine izin verilen katkı maddeleriyle birlikte veya sade olarak ambalajlanmış, yeme olgunluğu kazanan zeytin taneleri olarak tanımlanmakta ve siyah, yeşil ve rengi dönük (pembe) zeytin olarak sınıflandırılmaktadır. Eğitimin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Karadeniz Bölgemizde zeytin üretiminin yeniden canlandırılmasına destek veren başta bakanlığımız, ilgili personelimiz, üniversitemiz ve özellikle de üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.