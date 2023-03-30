Samsun'da zincirleme kaza: 17 yaralı

Kaza, Samsun-Ankara karayolu üzerinde Kavak ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi. Bir yolcu otobüsü ve otomobil trafik kazası sonucu yol kenarında bulunan boşluğa düşerken, 2 otomobil ise önlerinde bulunan tırlara arkadan çarptı. Bazı araçlar hurdaya dönerken kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

11 aracın karıştığı kazada il belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zincirleme kazayla ilgili inceleme başlatıldı.