Samsun'da zincirleme kaza

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyere Mahallesi Samsun Ordu karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen Y. idaresindeki 55 AGY 524 plakalı otomobil, Yunus Emre T. yönetimindeki 55 AHK 584 plakalı hafif ticari araç ile Refik C.'nin idaresindeki 55 AEK 430 plakalı minibüsün karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada çarpışmanın şiddetiyle devrilen minibüs viyadük üstüne doğru sürüklendi. Kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçta bulunanlar hastaneye gitmek istemediklerini söylediler.