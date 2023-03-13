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Samsun'da zincirleme kazada araçlardan biri marketin manav reyonuna girdi

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlardan biri yoldan çıkarak marketin manav reyonuna girdi.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlardan biri yoldan çıkarak marketin manav reyonuna girdi.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Fener Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seda B. idaresindeki 55 EN 918 otomobil, Yusuf Ş.'nin kullandığı 34 GF 3092 otomobil ve Adem T. yönetimindeki 34 AEB 255 plakalı otomobil kazaya karıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yoldan çıkan 34 AEB 255 plakalı otomobil bir markete ait manav reyonuna girdi. Kazada yaralanan olmazken, her 3 araçta ve marketin manav reyonunda maddi hasar meydana geldi.

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