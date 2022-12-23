İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da zincirleme kazalar

Samsun’un farklı noktalarında meydana gelen zincirleme trafik kazaları maddi hasarla atlatıldı.

Samsun'un farklı noktalarında meydana gelen zincirleme trafik kazaları maddi hasarla atlatıldı.


İlk kaza saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zincirleme kazaya 4 otomobil karıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.


İkinci kaza ise saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Kazada 3 araç birbirine çarptı. Bu kaza da maddi hasarla atlatıldı. Kaza nedeniyle kilitlenen trafik, polislerin müdahalesi sonucu açıldı.


Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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