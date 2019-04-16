Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza,Samsun'un İlkadım ilçesi Çevre Yolu Badırlı Köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kol'un (38) kullandığı 55 AND 05 kamyonet, önünde seyir eden İsmail Şahin (57) idaresindeki 55 BL 781 kamyonete arkadan çarptı. Bu sırada İlker Kaya yönetimindeki 34 NVS 32 plakalı otomobil de 55 AND 05 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Emine Karaaslan (70) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan yaşlı kadının ailesi ile birlikte İstanbul'dan Samsun'un Terme ilçesine cenazeye gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.