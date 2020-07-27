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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Balaç Kavşağı'nda saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.N.Ö. idaresindeki 55 ABB 019 plakalı otomobil ile seyir ederken yolda arıza yapan bir otomobili fark edince aracını durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Hasan Erhan Sözen'in kullandığı 35 ZUU 64 plakalı otomobil, 55 ABB 019 plakalı otomobile arkadan çarptı. Aynı yönde giden Seyfettin Güler idaresindeki 55 AGT 95 plakalı kapalı kasa kamyonet de 35 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü Hasan Erhan Sözen yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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