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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Bakır idaresindeki 34 BER 552 plakalı otomobil ile Sıtkı Yaman yönetimindeki 55 SY 933 plakalı otomobil, Öznur Keskin idaresindeki 55 EM 779 plakalı otomobil ve Sevgi Reis Toprak yönetimindeki otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bünyamin Bakır ile Gizem Çakır, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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