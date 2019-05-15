Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkisi Samsun-Ordu karayolu 57. kilometresinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Kurnaz idaresindeki 34 ZD 9930 plakalı kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen Burhan Uysal yönetimdeki YA 061 GZ plakalı kamyona takılı QQ 6920 Gürcistan plakalı römorka arkadan çarptı. Bu sırada Gürcistan plakalı kamyon da önünde bekleyen Erdoğan Kotev yönetimindeki 53 K 1620 plakalı çekici ve bu araca bağlı 53 K 1975 plakalı römorkun arka kısmına çarptı. En arkadan seyir eden Hasan Basri Ünal idaresindeki 41 BR 168 kamyon ise önünde kazaya karışan 34 ZD 9930 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri Recep Kurnaz ile Hasan Basri Ünal yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Recep Kurnaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.