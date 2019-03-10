Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı Makro AVM kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Karabek idaresindeki 55 ABU 09 otomobil, kavşakta Mertcan Akbulut yönetimdeki 28 DL 136 otomobile yandan çarptı. Bu sırada Hidayet Sarıcaoğlu ifadesindeki 55 BB 095 otomobil, 55 ABU 09 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında Elif Zümre Karabek (7), Nigar Karabek (42), Zeynep Cemre Karabek (2) ve Kadir Şahin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.