Samsun'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'da meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 34. kilometresi Tekkeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Keleş idaresindeki 55 DK 986 plakalı kamyonet, Muharrem Özçıkrık yönetimindeki 59 ZC 568 plakalı otomobil, Sinan Öndeş idaresindeki 34 KK 9183 plakalı hafif ticari araç ve Hakkı Durmaz yönetimindeki 59 UL 700 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kaçasında araç sürücüsü Hakkı Durmaz ile Sabriye Durmaz, Kader Durmaz, Şenay Durmaz ve Havva Özkıkrık yaralandılar. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.