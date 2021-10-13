İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 36. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ayan idaresindeki 55 E 2400 plakalı minibüs, Mustafa Bala yönetimindeki 55 ABD 182 plakalı otomobile çarpıp savrularak durakta yolcu indiren Ercan Aydemir idaresindeki 55 RT 070 plakalı Çarşamba Özel Halk Otobüsüne sol arka kısmından çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Serkan Ayan (25) ile otobüste bulunan yolculardan Hülya Oflaz (20), Emrah Özden (44), Merve Tiryaki (29) ve Uğurcan Yeter (20) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.