İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da zincirleme trafik kazası

Samsun’da kamyon ve 2 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Samsun'da kamyon ve 2 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Adem K. idaresindeki 67 AN 391 plakalı otomobil ve Mustafa B. hakimiyetindeki yabancı uyruklu CM–145–BH plakalı cip, aynı yönde seyir etmekte olan Abdullah K. kontrolündeki 55 KT 064 plakalı belediyeye ait kamyona arkadan çarptı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.