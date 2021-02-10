Samsun'daki 100 kavşağın yapısı değiştirilerek trafiğe hız kazandırılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi' ile merkez ve ilçelerde bulunan 100 kavşağın yapısı dinamik adaptif ve geometrik düzenlemeler ile değiştirilerek trafikte bekleme sürelerinin azalması, araçların seyir hızının ise yükseltilmesi hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Komisyon Toplantısı'nda 40 gündem maddesi görüşüldü. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapılan komisyon toplantısında meclisten ilgili komisyonlara havale edilen 40 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanmak üzere tekrar Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edildi.

Komisyon maddeleri arasında yer alan “İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kavşak Geometrik Düzenlemelerin Yapılmasına İlişkin Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” maddesi de komisyonda görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, Samsun'da ana bulvarlarda trafik seyir hızının saatte 24 km ile 38 km arasında değiştiğini ifade ederek, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi hakkında da bilgi verdi.

“Yapılan çalışmalarda 1 otomobilin trafikte saatte 24 km hızla seyrettiğini tespit ettik”

Pik saatlerde otomobil seyir hızının oldukça düştüğünü ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, “Samsun'daki trafik sorunu herkesçe malum. Ekibimizle birlikte trafik sorunu çözmek, bekleme sürelerini azaltmak ve geçiş hızını artırmak için 1,5 yılı aşkın zamandır çalışıyoruz. Ekibimizle birlikte zirve saat dediğimiz sabah saat 07.00 ile 09.00 arası ve akşam 16.30 ile 18.30 arası trafikteki bir aracın ortalama seyir sürelerini ve seyir saatlerini tespite çalıştık. Çok enteresan sonuçlar çıktı. Atatürk Bulvarı'nda zirve saatte bir otomobilin saatte 38 km hızla seyrettiğini, 100. Yıl Bulvarı'nda ise saatte 24 km hızla seyrettiğini tespit etik. Bu trafik akışı ve güvenliği açısından pek kabul görmeyen bir sonuçtur. Bunları çözmek için çalıştığımızda en hızlı ve hareketli bir şekilde kavşaklara geldiğimizde kavşak dönüşlerinde depolama alanlarımızın yetersizliğinden dolayı o şeridin işgal edildiğini ve 3 şeritli Atatürk Bulvarı'ndaki bir yolun kavşaklarda 2 şeride düştüğünü, trafikte ‘şişe boğazı' etkisi dediğimiz bir etki oluşturduğunu, bunun da trafik hızını düşürdüğünü tespit ettik. Bunun haricinde sinyalizasyon sistemlerimizde konvansiyonel sistem dediğimiz daha önce teknik ekiplerimizin sinyalizasyon sitemine verdikleri geçiş sürelerinde hareket etmelerinden dolayı trafiğin yoğun olduğu yöne belirli bir süre geçiş imkanı verirken, konvansiyonel olduğu için yoğun olmayan yere de aynı süreyi verdiğini ve trafikte bekleme süresini etkilediğini gördük” dedi.

“Merkez ve 3 merkez ilçesinde 100 kavşak değişecek”

Hayata geçirilecek proje ile 100 kavşağın modern şekilde revize edilerek trafiğin rahatlatılmaya çalışılacağını dile getiren Kadir Gürkan, “Başkanımız Mustafa Demir öncülüğünde kurduğumuz sistemde arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. Bizde kavşaklar genelde Atatürk, 100. Yıl Bulvarı ve Lise Caddesi gibi birçok yerde ağırlıklı olarak ‘dönen ada kavşak' diye tabir ettiğimiz kavşaklardan imar edildiğini görürsünüz. Atatürk Bulvarı'ndakilerin büyük bölümü Karayolları tarafından yapılmış. Diğerleri de ilçe belediyeleri ve belediyemiz tarafından yapılmış. Biz bu kavşakların hali hazırlarını aldırarak, teknik titizlik içerisinde modern kavşak tiplerine nasıl döndürebilirizi çalıştık. Bunu sadece tasarım olarak yapmadık. Bunu yaparken trafik sayımları, imar ekipleri çalışması gibi birçok çalışma yapılıyor. Oralarda sola dönüşler ne kadar? Batı yönünde hareket ne kadar? Sağa dönüşler ne kadar? Bunlar gibi senaryolar oluşturup, geometrik bir tasarım yapıyoruz. O tasarım ardından da simüle ediyorsunuz. Ve trafiğin simülasyonda nasıl gerçekleştiğine bakıyorsunuz. Simülasyonun ardından üstyapıda dijital sistem planlanıyor. Bunların ardından oralarda kurulacak olan dinamik adaptif dediğimiz üzerindeki sensörler sayesinde sadece Atatürk Bulvarı'nda değil, şehir genelinde yaklaşık 100 tane kavşağı hem geometrik olarak değiştireceğiz bir kısmını da sadece adaptif kavşak haline getireceğiz. Bunları yaparken de emniyet müdürlüğü, büyükşehir ailesi ve altyapı kuruluşları ile beraber çalışacağız. Bu şehirdeki trafiğin yükünü hafifletmek, hızını arttırabilmek ve güvenliği tesis edebilmek için üzerine titrediğimiz bir proje” diye konuştu.

“100 kavşağı kapsayan büyük bir proje Türkiye'de ilk olacak”

Uygulanacak kavşak çokluğunun Türkiye'de başka hiçbir ilde olmadığını da vurgulayan Gürkan, şunları söyledi:

“Bu projenin üzerinde 1,5 yıl çalışıldı. 100 adet kavşaktan bahsediyoruz. Şu anda ihale öncesi teknik dökümantasyonu tamamlıyoruz. En kısa sürede de ihaleye çıkacağız. Yapacağımız kavşak düzenlemeleri İstanbul'da belirli yerlerde yapıldı. Bizim projemizin adı: ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği'. Bu şekilde 100 kavşağı kapsayan büyük bir proje Türkiye'de ilk olacak. Birkaç ilde anlattığımız model 1 lokalde kullanılıyor. Biz siz Samsun, Atakum, İlkadım ve Canik ilçesini kapsayan 100 kavşaktan bahsediyoruz. Bursa'da böyle bir şey yok. Bursa'da sadece belirli bir lokasyonda var. Sıkıntı gördüğümüz kavşakta geometriği değiştiriyoruz, yapısı uygun olanları da dinamik adaptif hale getiriyoruz. Bu işlemler tamamlanınca bekleme süreleri azalacak, seyir hızı da artacak.”

Gürkan'ın açıklamalarının ardından şehir plancıları tarafından proje hakkında komisyon üyelerine sunum yapıldı. Madde, komisyon üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek, meclise havale edildi.

Komisyondan meclise havale edilen gündem maddeleri, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ele alınacak.