Samsun'daki aile katliamını önleyen polisler ‘ayın polisi' seçildi

Samsun'da bir zanlı boşandığı karısını ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı. Polis ekipleri bunun üzerine kapıyı kırarak içeriye girerken şahsı silahla vurdu. Aile fertlerini ölümden kurtaran polis ekipleri Samsun'da "ayın polisi" seçildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde önceki akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Ö. (46), boşandığı eşi Özgecan Y.'nin (27) evine gidip burada boşandığı eşi, 7 yaşındaki oğlu ile 2 yaşındaki kızını silahlı rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri de kısa sürede olayın meydana geldiği 5. kattaki dairenin önüne geldi.

Polis ekiplerini gören ve eşine silah dayayıp "Gelmeyin sizi de vururum" diyen Şahin Ö., kapıyı kapattı. Kadının içeriden "Beni kurtarın" diye feryat etmesi ve ardından da içeriden bir el silah sesi duyulmasıyla polis ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri elinde silah bulunan ve eski eşi ile 2 çocuğunu rehin alan Şahin Ö.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Sağ dizinden ve sol elinden yaralanan Şahin Ö., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde 1 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca, Şahin Ö.'nün üzerinde yapılan aramada ise 1 kutu mermi elde edildi. Şahin Ö.'nün daha önce tapuda memur olarak çalıştığı, eşini bıçakladığı, bu yüzden cezaevine girip çıktığı ve memurluktan ihraç edildiği ileri sürüldü. Özgecan Y.'nin şu an 2 yaşında olan kızına hamileyken eşinden boşandığı öğrenildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Şahin Ö.'nün Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise büyük bir kahramanlık sergileyerek anne ve 2 çocuğunu ölümden kurtaran polis memurları Bülent Kırca ile Adem Çon'u gösterdikleri olağanüstü gayret ve disiplinli çalışmaları ile diğer personellere örnek olması ve teşvik edilmesi amacıyla Samsun'da ‘ayın polisi' seçti. Başarılı polis memurlarının fotoğrafları Samsun Emniyet Müdürlüğü lobisindeki ayın polisi panosuna asıldı.