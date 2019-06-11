Samsun'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı arttı

Samsun'da Haziran ayı itibariyle baraj ve göletlerin doluluk oranı ortalama yüzde 90,8 seviyesinde iken doluluk oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gözlemlendi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Haziran ayı itibariyle, Hasan Uğurlu Barajı yüzde 90,18, Suat Uğurlu Barajı yüzde 95,18, Çakmak Barajı yüzde 86,40, Ladik Gölü yüzde 98,61, Altınkaya Barajı yüzde 70,25, Derbent Barajı yüzde 99,58, Vezirköprü Barajı ise yüzde 96,9 oranında doluluğa sahip.

Yüzde 10 artış gözlemlendi

2018 yılı Haziran ayındaki doluluk oranı yüzde 80,8 olan Samsun'daki baraj ve göletlerin doluluk oranlarında yüzde 10 oranında bir artış gözlemlendi.