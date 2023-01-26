Samsun'daki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Samsun'da husumetliler arasında çıkan bıçaklı ve keserli kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan taraflar sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada bıçaklar çekildi ve keserle saldırı gerçekleşti. Kavgada Serdal Erkol (34), Sergen Erkol (25) ve Tayfun Gün (27) karın bölgelerinden bıçaklanarak, karşı tarafından olan Mustafa Doğan (58) ise kafasına keserle vurularak ağır yaralandı. Olayda ağır yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serdal Erkol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Mustafa Doğan ile Tayfun Gün ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mustafa Doğan, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinden de güvenlik gerekesiyle Gazi Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Tayfun Gün ise hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Gün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taraflar arasında araç kurşunlama meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.