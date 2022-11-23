Samsun'daki bu tesis sayesinde mantar zehirlenmeleri azalacak

Vali Dağlı, “Kültür mantarı ve istiridye mantarlarının tüketilmesi son derece önemli. Aksi takdirde doğadan toplayacağımız mantarlardan neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz” dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Terme ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Terme Belediyesi, Sanayi Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve kalkınma ajansı iş birliğiyle yürütülen mantar üretim tesisini ziyaret eden Vali Dağlı, hem kadınların istihdam edilmesi hem de sağlıklı mantarların tüketilmesi amacıyla başlanan projede sona yaklaşıldığını kaydetti.

Özellikle kadın girişimcilerin iş sahibi olması amaçlanan ‘Alternatif Tarım ile İstihdam Katkı Projesi' dahilinde istiridye mantarı üretim tesislerinde faaliyetler başladı. Tesisi ve eğitimi devam eden kursiyerleri ziyaret eden Zülkif Dağlı, bol miktarda protein değerine sahip mantarın Türkiye'de yüksek tüketim oranı olduğunun altını çizdi.

Kadın girişimciler desteklendi

Toplam maliyeti yaklaşık 4,5 milyon TL olan projenin yarısının Terme Belediyesi diğer yarısının ise ajans tarafından karşılandığını belirten Vali Zülkif Dağlı, “Burada mantarla ilgili yerleşik bir kültür var. Amacımız bunu kültür mantarı haline dönüştürmek suretiyle burada üretimin önünü açmak. Üretimde olan çadırları eğitim sürecindeki üreticilere kiralıyoruz. Eğitimin ardından kadın üreticilerimiz kendi işlerini yapmak üzere çadırlarını kuracaklar. Burası hem eğitim yeri hem de öğrenme yeri. Projeyle beraber kadın girişimciler desteklendi” diye konuştu.

“Samsun'da bu yıl 71 tane mantar zehirlenme vakası oldu”

Doğada yetişen mantarlar arasında zehirli türlerin de bilinçsizce tüketildiğine dikkati çeken Vali Dağlı, “Tabi mantar denildiğinde aklımıza zehirlenmeler de geliyor. Geçtiğimiz 1 ay içerisinde ülkemizde mantardan dolayı zehirlenme vakaları ve can kayıpları yaşandı. Samsun'umuzda mantardan dolayı can kaybımız olmadı ama bizim 71 tane mantar zehirlenmesi vakamız oldu. Bu azımsanamayacak bir rakam. Bunlar hastanelerde tedavi görmek suretiyle sağlıklarına kavuştular. Mantar zehirlenmesi ciddi zehirlenmelere yol açıyor, bu işin şakası yok. Dolayısıyla kültür mantarı ve istiridye mantarı gibi kendi elimizde ürettiğimiz mantarların tüketilmesi de son derece önemli. Aksi takdirde doğadan toplayacağımız mantarlardan neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Tüm vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Mantar üretim tesisinde eğitimlerini tamamlayan kadın girişimciler Samsun Valisi Dağlı'dan sertifikalarını teslim aldılar.