Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişiden 1'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi de savcı tarafından serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Irak uyruklu Amer S.H.A.H., Ahmed A.Y.S., Ramı G.J.J., Abdulghanı A.A.A., Naser S.M.M., Mustafa M.S.S. ve Ahmet H.S.S. dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren Naser S.M.M., Mustafa M.S.S., Ahmet H.S.S. ile Ahmed A.Y.S. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Amer S.H.A.H., Ramı G.J.J. ve Abdulghanı A.A.A.'ye ek gözaltı kararı verilerek yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı, Ramı G.J.J. ve Abdulghanı A.A.A.'yı serbest bırakırken, Amer S.H.A.H.'ı tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Amer S.H.A.H. yurt çıkışına yasak getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.