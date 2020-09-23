Samsun'daki faili meçhul cinayet 6 yıl sonra yargı önünde

Samsun'da hayvan otlatırken kafası baltayla parçalanarak vahşice öldürülen ve faili meçhul kalan Salim Gadiş olayında 6 yıl sonra 1 kişi hakkında dava açıldı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Çayırlı Mahallesi'ndeki ormanlık arazide 9 Ağustos 2014 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Muhsinli Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Salim Gadiş (47), kırsal alanda hayvan otlatırken kafası baltayla parçalanarak öldürüldü. Salim Gadiş'in cesedi jandarmanın ve köylünün uzun uğraşları ve aramaları sonunda bulundu. Vahşi cinayet uzun yıllar faili meçhul kaldı. Samsun Barosu Avukatlarından Adli Bilimler Uzmanı Avukat Mustafa Remzi Toprak'ın 5 yıl sonra başvurusuyla dosya tekrar açıldı.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı 2 yıla yakın süre titiz bir çalışma yürüttü. Salim Gadiş cinayeti ile ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 33 yaşındaki K.S. hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle iddianame hazırlandı. Başsavcılıkça hazırlanan iddianame Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın 03 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

Maktulün kızı Fatma Gadiş verdiği ifadede, "Babam Salim Gadiş köyde hayvan otlatırken sürekli olarak K.S. ile birlikte hareket ederdi. İkisi oldukça samimi arkadaşlardı. Babam öldürülmeden yaklaşık 15 gün kadar önce ben babama K.S. ile neden bu kadar samimi olduğunu, K.S.'nin iyi bir insan olmadığını söyledim. Babam da bana 'sus böyle bağırma. KS. dışarıda, söylediklerini duyar. Seni benden ister. Ben o zaman ne yapacağım' diyerek bana kızdı. Bu olayın üstünden yaklaşık 10 gün kadar geçince babam hayvan otlatmaya gittikten birkaç saat sonra gömleği ve pantolonu yırtılmış bir şekilde eve geldi. Bana kıyafetini dikmemi söyledi. Ben kıyafetinin neden yırtık olduğunu sordum. Bana 'sen boşver dik bunları' dedi ve diğer odaya gitti. Ben de yanına gidip ısrar ederek neden yırtıldığını sorduğumda, K.S. ile ormanda kavga ettiğini, kıyafetlerinin bu sebeple yırtıldığını, hatta K.S.'yi iteklediğini, K.S.'nin belinin bir kütüğe çarptığını ve acıdığını söyledi. Ardından bu olay ile ilgili kesinlikle hiç kimseye bir şey söylemememi, K.S.'nin kendilerine musallat olup zarar verebileceğini söyledi. Ben de bu konuda konuşmayacağıma dair yemin ettim. Babamın kıyafetlerinin yırtık bir şekilde eve geldiğine dair 16/08/2014 günü jandarmada verdiğim ifadede bahsettim. Babamın K.S. tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum" dediği ortaya çıktı.

Jandarma tarafından yapılan araştırmada K.S.'ye ait cep telefonunun maktul Salim Gadiş'in öldürüldüğü olay yerinin yakınlarında bulunduğu, Jandarma Komutanlığınca tanzim edilen araştırma tutanağında, çoğu köylünün arama çalışmalarına katılmasına rağmen K.S.'nin aramalara katılmadığının tespit edildiği ileri sürüldü. Jandarmanın köylü ile yaptığı mülakatta K.S.'yi yanından hiç ayırmadığı, baltayı olay gününden sonra hiç eline almadığının ifade edildiği ortaya çıktı.

Yakınlarının Salim Gadiş'in öldürülmesinin ardından K.S.'nin kendilerine hiç başsağlığına gelmediği, olay günü aracı ile cesedin bulunduğu bölgede tur attığı, olaydan sonra ölenin evine hiç gitmediği ve köyde mezar kazma işlerine katıldığı ancak Salim Gadiş'in mezarının kazılma işine katılmadığını ileri sürerek şikayetçi oldukları öğrenildi.