Samsun'daki hayvan pazarları açıldı

Samsun'da, korona virüs dolayısıyla 20 Mart'ta kapatılan hayvan pazarları bugünden itibaren yeniden açıldı.

Samsun'da bulunan ve korona virüs tedbirleri kapsamında, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından 18 Mart 2020 tarih ve 2020/03 sayılı karar gereği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 20 Mart'ta kapatılan hayvan pazarları normalleşme süresi içinde 15 Haziran'dan itibaren alınan tedbirlerle açıldı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Salgınla ilgili bakanlığımızın öngördüğü tedbirler kapsamında; hayvan pazarlarına hayvan giriş ve çıkışlarının ayrı ayrı noktalardan kontrollü bir şekilde yapılması, giriş ve çıkışta nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması, hayvan pazarına gelen kişilerin maske takması, el dezenfeksiyonu ile el dezenfeksiyonlarının yapılması, ateşlerinin ölçülmesi ile yüksek ateşi, burun akıntısı ve öksürüğü olanlar ile maskesiz kişilerin pazarlara girişlerine izin verilmemesi gerekmektedir. Ayrıca hayvan satış yerlerine kapasitenin yüzde 50'si kadar hayvan alınması, hayvan sahiplerinin aralarındaki sosyal mesafenin sağlanabilmesi açısından hayvan padoklarının bir boş bir dolu olacak şekilde ayarlanması, hayvan alım satımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda insanların uyarılması gereklidir. Unutmayalım ki bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir” dedi.