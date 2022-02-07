Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı

Samsun'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Yıldız idaresindeki 55 AEP 085 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Emin Yüksel'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan polis memuru Mehmet Emin Yüksel ile diğer araç sürücüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.