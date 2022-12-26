Samsun'daki meslek liselerine 2 yeni araç

Samsun'da okul-sanayi iş birliği protokolü çerçevesinde 2 meslek lisesine araç teslimi yapıldı. Törende konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "60 yıl önceki makinelerle öğrencilerimizi eğitemeyiz. Son sistem araçlarla, makinelerle öğrencilerimizi eğitmek durumundayız. Aksi takdirde çağı yakalayamazlar, istihdama yöneldikleri bambaşka bir dünyayı karşılarında bulurlar ve adapte olmakta zorlanırlar” dedi.

Tekkeköy ilçesinde bulunan Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi ile Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi'ne Samsun Otomotiv Satıcıları Derneği aracılığıyla özel bir firma tarafından 1 adet minibüs ve 1 adet ticari araç hibe edildi. Öğrencilerin eğitimi için kullanılacak bu araçların anahtar teslimi için Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi'nde tören yapıldı. Törende ilk olarak Otomotiv Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Koçak ve özel firmadan bir kişi konuştu. Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, meslek liselerini sanayi ile daha entegre çalışabilmesi danışma kurullarının oluşturulduğunu söyledi.

"Samsun'da 32 binin üzerinde meslek eğitimi alan öğrenci var"

Farklı alanlardaki sanayilerde çalışacak olan personeli, gençleri hazırlamakta yükümlü olduklarını ifade eden Vali Dağlı, "Bunun önemi de bir kat daha anlaşıldı. Bunun yaparken iş adamları ile beraber yakın çalışmalıyız. Onların ihtiyaçları nelerdir, talepleri nelerdir, hangi konularda istihdam talepleri var. Bunları dinlemek durumundayız. Meslek liselerimizi onlarla beraber yönetmek durumundayız. Odalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokol bağlamında danışma kurulları oluşturduk. Okulumuzda ilgili bölümler hangisi ise o alanlardaki iş adamlarımız okul ile yakın bir şekilde çalışıyor. Öğrencilere önderlik yapıyorlar. Okulun gerekli araç gereçleri konusunda istişarelerde bulunuyorlar. Bu duruma danışma kurulları diyoruz. Samsun'da 18 binin üzerinde öğrencimiz var. Buna 14 binde meslek liselerindeki öğrencileri de ilave edersek 32 bin öğrencimiz şu anda mesleki eğitimin üzerindedir. Yeterli değildir. Daha da artırmak durumundayız. Sadece sayıyı değil, niteliği de artırmak durumundayız. 60 yıl önceki makinelerle öğrencilerimizi eğitemeyiz. Son sistem araçlarla, makinelerle öğrencilerimizi eğitmek durumundayız. Aksi takdirde çağı yakalayamazlar, istihdama yöneldikleri bambaşka bir dünyayı karşılarında bulurlar ve adapte olmakta zorlanırlar” dedi.

Konuşmalarının ardından anahtar teslimi yapıldı. Tören protokol üyelerinin öğrencilerle toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu. Araç teslim törenine ayrıca Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar katıldı.