Samsun'daki motorlu kara taşıtı sayısı 425 bin 660 oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'daki motorlu kara taşıtı sayısı geçen aya göre 2 bin 941 adet artarak 425 bin 660 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye'de mart ayında 191 bin 729 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yeni kayıtlarla birlikte Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 26 milyon 937 bin 791'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre Samsun'daki motorlu kara taşıtı sayısı mart ayında geçen aya göre 2 bin 941 adet artarak ay sonu itibarıyla 425 bin 660'a çıktı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan diğer illerden Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibarıyla 205 bin 768 oldu. Çorum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 188 bin 494 ve Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı da mart ayı sonu itibarıyla 133 bin 653 olarak kayıtlara geçti.