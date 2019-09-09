Samsun'daki okulun açılışına Cumhurbaşkanı canlı bağlandı

Samsun'un Terme ilçesindeki lisenin açılışına telekonferans sistemi ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2019-2020 eğitim-öğretim yılı ve yeni okul binamız hayırlı olsun” dedi.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı açılan 4 liseden biri olan Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni okul binası açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans sistemi ile bağlandı. Tüm öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, “2019-2020 eğitim-öğretim dönemi ve yeni okul binası hayırlı olsun. İlçemizde kısa bir süre önce sel felaketi meydana gelmişti. Görüyorum ki herkes yine bir arada, çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Vali Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri okulu gezdi. Vali Kaymak 2019-2020 eğitim öğretim dönemi ders kitaplarını öğrencilere dağıttı. Öğrencilere seslenen Kaymak, “Meslek liselerini çok önemsiyoruz. Sizler örnek teşkil edeceksiniz, başarılı olacaksınız. Sizler sahaya çıkıp meslek öğreniyorsunuz. Diğer öğrencilere örnek olmalısınız. Yeni okulunuz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Terme Kaymakamı Mehmet Parlak, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Ertan Aksu, Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninin bitmesinin ardından protokol üyeleri öğrencilerle fotoğraf çektirdi.