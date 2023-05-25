İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'daki silahla yaralama olayla ilgili 2 tutuklama

Samsun’da bir kişinin silahla ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.B. (26) belinden vuruldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili Y.Y.A.(24), A.Ç.(32), O.B.(25) ve M.Ş.'yi (25) gözaltına alarak bugün Samsun Adliyesine sevk etti. Savcıya ifade veren O.B. ve M.Ş. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.Y.A. ve A.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.