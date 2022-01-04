Samsun'daki silahla yaralamaya 3 tutuklama

Samsun'da silahlı saldırıda bir kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi Polatlı Bulvarı Badırlı Köprüsü üzerinde 30 Aralık akşamı saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırısına uğrayan Burak T. (27) ağır yaralandı. Burak T., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili G.K. (22), F.K. (28) ve F.K.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.K., F.K. ve F.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.