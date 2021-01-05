İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'daki silahlı kavgada 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da 1 kişinin boynundan hafif şekilde yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 1 kişinin boynundan hafif şekilde yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ç.'nin (23) boynundan hafif şekilde yaralandığı silahlı kavgada tabancadan çıkan kurşunlardan biri de park halindeki otomobile isabet ederek maddi hasara neden oldu. Hastaneye kaldırılan D.Ç. acil serviste yapılan müdahalesinin ardından evine gönderilirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.A. (23), Y.Y. (24), C.G. (23), F.C. (17) ve E.A.'yı (16) gözaltına aldı. F.C. ve E.A. yaşları 18'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.