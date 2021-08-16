Samsun'daki silahlı saldırıya 6 gözaltı

Samsun'da bir bara düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir barda gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bara tabanca ve tüfekle ateş eden saldırganlar ardından olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerini yaptığı çalışma sonucu olayla ilgili 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.