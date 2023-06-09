Samsun'daki tramvay kazası

Dr. Zülkif Dağlı, 2 tramvayın karıştığı kazada 26 kişinin yaralandığını, vatmanın durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Canik ilçesi Mert Irmağı mevkisinde Samsun'dan Tekkeköy istikametine giden bir tramvay arıza yaptı. Aynı güzergahtan gelen bir başka tramvay ise duramayarak öndeki tramvaya arkadan vurdu. Kazada 2'si ağır 26 kişi yaralandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir kaza yerinde incelemede bulundu. Kazanın ardından açıklama yapan Samsun Valisi Dağlı, “Samsun'a geçmiş olsun. Bugün sabah 09.40 sıralarında merkezden Tekkeköy istikametine giden bir tramvay arıza yapınca arkadan gelen bir tramvayın çarpmasıyla kaza meydana geldi. Vatmanın durumu ağır, toplam 26 yaralı var. Yaralıların durumu genelde hafif ve ayakta tedavi edilecek durumda. Hepimize geçmiş olsun. Vatmanımız da İnşallah kurtulur. Anlık gelişen bir olay. Arkadan gelen tramvay göremiyor ve duramıyor. Öndeki tramvayda teknik bir arıza olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Vali Dağlı ve Başkan Demir hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksarken, trenleri kaldırma çalışmaları devam ediyor.