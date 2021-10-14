İhlas Haber Ajansı

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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adli kontrolle serbest

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 740 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 740 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde müşterek hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan M.Ş. ve F.K. isimli şahıslara ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 bin 740 kapsül sentetik ecza ele geçirilirken, 2 zanlı "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ş. ve F.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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