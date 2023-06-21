Samsun'dan 10 firma TİM listesinde

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye'nin ilk 1000 firmasını açıkladı. Geçen yıl listeye 9 firma ile giren Samsun, bu yıl ise 10 firma ile adını yazdırdı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ihracatta Türkiye'nin ilk 1000 firması arasına giren Samsunlu firmaları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu açıklandı. 2022 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listeye Samsun 10 firmayla girdi. Açıklanan raporda 221 milyon 709 bin 981,62 dolarlık ihracatıyla Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. listede 125'inci sırada yer alırken, sektörel sıralamada ise 23'üncü basamakta yer aldı. Sektörel sıralamada 26'ıncı sırada yer alan Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri A.Ş. 166 milyon 988 bin 100,95 dolarlık ihracatıyla 167'inci sıradan listeye girerken, sektörel sıralamada 17'inci olan Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş. de 114 milyon 911 bin 231,65 dolarlık ihracatıyla Türkiye sıralamasında 247'inci oldu. Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Tic. A.Ş. ise, 69 milyon 730 bin 190,29 dolarlık ihracatıyla Türkiye sıralamasında 453, sektörel sıralamada da 12'inci basamakta yer aldı. 2022 verilerine göre Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San. ve Ti. A.Ş. de yaptığı 68 milyon 705 bin 800,34 dolarlık ihracatıyla sektörel sıralamada 36, Türkiye sıralamasında da 461'inci sırada yer alarak Samsun'un gururu oldu. Samsun'un bir başka markalarından biri olan Sürsan Deniz Ürünleri Dış Tic. Anonim Şti ise, yaptığı 64 milyon 172 bin 680,21 dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında 492'inci, sektörel sıralamada da 12'inci sırada kendine yer buldu. Sektörel sıralamadan 54'üncü sıradan listeye giren Unsan-Un Sanayi ve Ti. A.Ş., yaptığı 48 milyon 853 bin 299,20 dolarlık ihracatıyla Türkiye listesinde 641'inci oldu. Pakun Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş. de, yaptığı 44 milyon 594 bin 765,02 dolarlık ihracatıyla Türkiye sıralamasında 704, sektörel sıralamada ise 61'inci sıradan listeye girdi. Samsun'un bir başka gururu AS Çelik Döküm İşleme San. ve Tic. A.Ş. 38 milyon 924 bin 474,71 dolarlık ihracatıyla 804'üncü sıradan listeye adını yazdırırken, sektörel sıralamada da 21'inci oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen Samsunlu bir firmada geçen yıl yaptığı 36 milyon 66 bin 45,84 dolarlık ihracatıyla 880'inci sıradan listeye girmeyi başardı. Aynı firma sektörel sıralamada ise 22'inci oldu.

Murzioğlu: “Başarıları takdire şayandır”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada, TİM'in açıkladığı, 2022 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firması' listesinde yer alan Samsunlu firmaları başarılarından ötürü kutladı. Listede, Samsun ihracatçı firmalarının etkin olarak yer almasının, kent ekonomisi adına gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Murzioğlu, “Geçen yıl dokuz firmayla girdiğimiz listeye bu yıl ise on firmayla girmeyi başardık. Listeye giren on firmamızın yaptığı ihracatın toplamı 874 milyon 656 bin 569,83 dolar. Türkiye'nin dev firmaları arasında kendilerine yer bulan tüm firmalarımızın işverenlerini ve emekçilerini kutluyorum. Kentimizin üreten, katma değer oluşturan firmalarının başarıları takdire şayandır. İlimiz şu anda dünyanın 170'den fazla ülkesine ihracat yapan bir il konumunda. Aynı zamanda Samsun, ihracatta 1 milyar dolar hedefini aşan iller arasında da kendine yer bulmuştur. Bizler ihracatın kalkınmada ne denli önemli faktör olduğunun farkındayız. Ama ihracatta bulunduğumuz konum yeterli mi, değil. Samsun daha iyi yerlerde olmalı. Bu potansiyel de bizde var. Oda olarak ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz. Ortak akıl toplantılarımızla, master planlarımızla, hibe projelerimizle, eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla, 7/24 kesintisiz belge hizmetimizle ve yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla şehrimizin ihracatını geliştirmenin çabası içinde olmaya devam edeceğiz. Temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız” diye konuştu.