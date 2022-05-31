Samsun'dan 4 ayda 429,6 milyon dolarlık ihracat

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ocak-nisan dönemine göre Samsun'un bu yılın ilk dört ayında ihracatını yüzde 18,4 artırarak 151 ülke ve beş serbest bölgeye toplam 429,6 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ilk dört ayında toplam 362,9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Samsun'un bu yılın aynı döneminde toplam 429,6 milyon dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. Samsun'un ilk dört ayda toplam 151 ülke ve beş serbest bölgeye ihracat yaptığını belirten Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla Fas, ABD, Hollanda, Mısır ve Peru olduğunu, bu ülkeleri Almanya, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Irak ve Birleşik Kraklık'ın takip ettiğini sözlerine ekledi. Murzioğlu ayrıca, Samsun'un, ilk dört ayda yaptığı ihracatla geçen yıla göre bir basamak daha yükselerek 19'uncu sırada yer aldığını belirtti.

En fazla ihracat yapılan ürünler

2022 Ocak-Nisan döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, “İlimizden ilk dört ayda en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünlerin başında ‘demir-çelik', ‘değirmencilik ürünleri, ‘motorlu kara taşıtlar'ı, ‘silahlar ve mühimmat' ile ‘balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar' geldi. Bunları ise, ‘elektrikli makina ve cihazlar', ‘kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler', ‘demir veya çelikten eşya', ‘kauçuk ve kauçuktan eşya' ile ‘yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler' takip etti” dedi.

Sanayicilik başlı başına başarı öyküsü

Samsun'un dört ayda yapmış olduğu ihracat rakamlarının ilerisi için umut verici olduğunu ifade eden Murzioğlu, “Samsun, geçen yıl tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını aştı. Baktığımızda ilimizin toplamda 76 fasılda ihracat yaptığını görüyoruz. İhracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da artıyor. Bunlar ilimiz adına sevindirici gelişmeler. Günümüzde sanayici olmak, başlı başına bir başarı öyküsüdür. Her türlü zorluğa, çıkmaza rağmen üretme hevesinden hiçbir şey kaybetmeyen, istihdam oluşturan, dünyanın dört bir yanına Türk markasını taşıyan, ihracat yaparak ülkemizin gücüne güç katan, hayatını bu uğurda adayan tüm müteşebbislerimizi ve Samsun'u gururlandıran firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun” diye konuştu.