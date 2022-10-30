Samsun'dan kardeş şehrin ekonomisine destek

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'ın Hani ilçesine modern hayvan pazarı kazandıracak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Kardeş Şehir” olduğu Diyarbakır'ın Hani ilçesine yatırım yapacak. Geçen yıl haziran ayında ilçeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile belediye bürokratları, hizmete büyük ihtiyaç duyulan Hani ve Çermik ilçelerinde yapılacak projeler hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşların geçimlerinin yüzde 80'inini tarım ve hayvancılıktan sağlaması sebebiyle Hani'de hayvancılığı canlandırmak amacıyla hayvan pazarı yapmaya karar veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 12 bin 110 metrekarelik alanda hayata geçecek projeye ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Hani'nin sosyo ekonomik açıdan kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak projede 8.5 metrekarelik karantina ahırı, 15 metrekarelik yem deposu, 25 metrekarelik gübre depolama alanı, 72 metrekarelik su deposu, 250 ve 500 kişilik olmak üzere toplam 108 metrekarelik foseptik, 60 metrekarelik dezenfeksiyon havuzu, bin 493 metrekarelik badok binası, 91 metrekarelik adak satış binası, 25 metrekarelik güvenlik ve kontrol binası, 204 metrekarelik idari bina ve 697 metrekarelik otopark alanı bulunuyor.

“Projeye önem veriyoruz”

Diyarbakır'ın Hani ilçesine yapacakları hayvan pazarı projesinin ilçe ekonomisi için önemli olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hani ilçesi devletimizin yaptığı yatırımlar sayesinde giderek büyüyor ve gelişiyor. Biz de kardeş şehrimiz Diyarbakır'ın yanında olup, ilçeye çok şık ve modern bir canlı hayvan pazarı yapacağız. Çünkü hayvancılıkla uğraşılan ilçenin hayvan pazarı olmaması düşünülemez. İnşallah ihale sürecinin ardından proje start alacak” dedi.