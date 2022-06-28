Samsun'dan Kastamonu'ya destek

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye destek veriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye yardıma koştu. Ekipler ayrıca dün ve bugün de yağmurdan etkilenen Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde de yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Yangın, sel, deprem, heyelan gibi doğal afetlerde gerek müdahale ekipleri gerekse de sosyal desteklerle hemen yardıma koşan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Ayrıca selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine de yardıma koştu. Bozkurt ilçesine araç ve personel desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışmaları için de seferber oldu.

Alaçam ilçesinde de yaşamı adeta felç eden sağanak yağışların ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri 20 personel ve 22 aracıyla selin yaralarını sarmaya devam ediyor. Şehrimizde ve bölgede vatandaşların yanında olduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan Alaçam ve Yakakent ilçelerinde yoğun yağış sonrası yaşanan su baskınlarına müdahale çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine iş makinesi ve personel desteği ile yardıma koştuk. Samsun Büyükşehir Belediyesi sadece Samsun'da değil bölgesinde ve ülkesinde olan bütün sorunlara müdahale eden güçlü bir ekibe ve ekipmana sahip. Üzerimize düşen her konuda milletimizin yanındayız. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.