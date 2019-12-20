19 Mayıs 1919 Milli Mücadele'nin 100. yılına özel gönüllü çalışmalar yapan YEPAŞ sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. Samsun'dan Muş'a eğitim desteği sunan YEPAŞ Muş'un Bulanık Arakonak İlkokulu okul öncesi eğitim öğrencilerine destek verdi.

Muş'un Bulanık Arakonak İlkokulu okul öncesi eğitimi gören öğrenciler için eğitici oyuncaklar alarak ihtiyaçlarına yönelik destekte bulundu. YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam okullara yapılan desteği çok anlamlı ve özel bulduğunu belirterek, “Tarafımıza ulaşarak destek isteyen öğretmenimiz Eda Altunel kırsalda öğretmenlik yapmanın zorluklarından bahsederek bazı ihtiyaçlarının olduğundan bahsetti. Bizlerde zor şartlar altında öğretmenlik yapan ve ihtiyaçlarını gidermek üzere çaba sarf eden öğretmenimizin elimizden geldiğince yanında olmaya ve destek olmaya çalıştık. Çocukların güzel zaman geçirmeleri bizler için de önemli” dedi.