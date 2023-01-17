Samsun'dan sağlık turizmi atağı: Dünyaya tanıtılacak

Dr. Zülkif Dağlı, 2022 yılında Samsun'da acil tıp, göz hastalıkları, kadın hastalıkları, genel cerrahi ve iç hastalıkları başta olmak üzere 146 farklı ülke vatandaşına dünya standartlarında sağlık hizmeti verildiğini belirterek, “Samsun, büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

"Samsun İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu" toplantısı “Sağlık Turizmi” temasıyla Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Medikal turizm, termal turizmi, yaşlı bakımı ve engelli turizmi gibi son yıllarda önemi artan konuların görüşüldüğü toplantıda Samsun ilinin bu pazardaki potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Samsun'un Türkiye'nin önde gelen medikal turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Artan sağlık yatırımları, metropollere göre uygun fiyatlarla hizmet veren sağlık tesisleri, alanında uzmanlaşmış sağlık personelleri gibi sebepler ile son yıllarda ilimize olan ilgi istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Hastanelerimizin teknolojik altyapıları, doğal ve tarihi zenginlikleri Samsun'u sağlık turizmi açısından çekici kılmaktadır” diye konuştu.

Sağlık harcamaları artıyor

Nüfus artışı ile orantılı sağlık harcamalarının arttığını ifade eden Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Sosyoekonomik yapı, ailelerin taleplerindeki değişim sağlık turizminin küresel anlamda büyümesine neden oluyor. Yaşlanan nüfus, pandemi ile birlikte bireylerin daha fazla bilinçlenmesi sonucu sağlık turizmine yönelik ilgi her geçen gün artış göstermektedir. Dolayısıyla sağlık turizmi ülkelerin ekonomilerine ciddi katkılar sunan stratejik bir önem taşımaktadır. Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı Samsun, ılık yazları ve ılıman kışları ile sağlık turizmi kapsamında sağlık turisti kabul edilebilecek iklime sahiptir. İlimizden Avrupa'nın bazı şehirlerine yıl boyu, sezonda ise Irak ve Kuveyt gibi ülkelere direk uçuşların varlığı ile birlikte Gürcistan ve Azerbaycan'a karayolu ulaşım imkânı bulunmaktadır. Mevcut sağlık tesislerimizin yanında yakın zamanda açılacak Şehir Hastanemizin; bulunduğumuz coğrafyada medikal turizm kapsamında ilimize sağlayacağı katkı ile daha fazla destinasyonlara direkt uçuş mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.

Vali Dağlı konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Valiliğimiz himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili paydaşlarımızın katma değeri yüksek sağlık turizmi kapsamında çalışmalarını yakından takip etmekte ve desteklemekteyiz. Bahse konu çalışmalar ile medikal turizmin yanında 3. yaş ve engelli turizmi, kaplıca turizmi, doğa turizmi, spor turizmi kapsamında içinde sağlık turizm hizmetlerinin de olduğu paket sağlık turları oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda Rusya Federasyonu'ndan buz hokey takımlarının ve İskandinav yürüyüş gruplarının ilimizde kamp yapmaları ve kamu sağlık tesislerimizden sağlık hizmeti almaları kapsamında anlaşmalar yapılmaya başlanmıştır. Bahse konu sağlık turizmi paket turları 2023 yılında HİSER Projesi, alım heyetleri ve ticaret heyetleri ile sağlık turizmi hedef pazar ülkelerinde tanıtım ve pazarlama çalışmaları gerçekleştirilecektir. 2022 yılında ilimizde acil tıp, göz hastalıkları, kadın hastalıkları, genel cerrahi ve iç hastalıkları başta olmak üzere 146 farklı ülke vatandaşına dünya standartlarında sağlık hizmeti verildiği gözlemlenmiştir. Uluslararası havalimanı, konaklama tesisleri, yetişmiş insan gücü, nitelikli uzman hekimleri, kamu ve özel sağlık tesisleri, olimpiyatlara uygun spor tesisleri, kaplıcaları, doğası, yaylaları, sahilleri ve tarihi destinasyonları ile sağlık turistlerinin taleplerini en üst düzeyde karşılayabilecek kapasiteye sahip olan Samsun, büyük fırsatlar sunuyor.”