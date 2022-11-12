Samsun'dan salyangoz ihracatı

Samsun'da hayvansal ürün ihracatı kalemlerinden deniz salyangozu eti ihracatından 4 milyon 193 bin dolar, deniz salyangozu kapağı ihracatından da 241 bin dolar döviz elde edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da geçen yıl hayvansal ürün ihracatından 20 milyon 615 bin dolar, 13 milyon 303 bin euro ve 8 milyon ruble döviz elde etti. Samsun'dan yurt dışına balık unu, balık yağı, dondurulmuş balık, tıbbi sülük, deniz salyangozu, bal, kanatlı ürünler, et ve süt ürünleri, kedi-köpek maması gibi ürünler ihraç edilerek ülkeye döviz girişi sağlandı.

Verilere göre 1423 tonluk balık unu ihracatından 2 milyon 601 bin dolar döviz elde edildi. 3 bin 249 tonluk balık yağı ihracatından 7 milyon 322 bin dolar döviz geliri sağlandı. 468 tonluk dondurulmuş balık (hamsi, çipura, çinakop, alabalık, somon, levrek) ihracatından 1 milyon 276 bin dolar, 787 bin euro ve 8 milyon ruble döviz elde edildi. 319 kilo tıbbi sülük ihracatından 178 bin euro döviz elde edilirken, 1658 ton marine hamsi-sardalya ihracatından 176 bin dolar ve 9 milyon 831 bin dolar euro gelir elde edildi. 644 ton deniz salyangozu etinden 4 milyon 193 bin dolar, 23 ton deniz salyangozu kapağı ihracatından da 241 bin dolar gelir elde etti. 489 ton bal ihracatından 190 bin dolar ve 1 milyon 370 bin euro gelir sağlandı. 3 bin 38 ton kanatlı ürün ihracatından 4 milyon 512 bin dolar ve 1 milyon 135 bin euro gelir elde edildi. 47 ton et ve süt ürünlerinden 72 bin dolar ve 20 ton kedi-köpek maması ihracatından da 26 bin dolar geldi edildi.

Yılda 20 bin tondan fazla balık yetiştiriliyor

Öte yandan Samsun'da birçok türde balık da yetiştiriliyor. Denizde yılda 14 bin 194 ton alabalığı ve levrek, Derbent Baraj Gölü'nde 6 bin 650 ton gökkuşağı alabalığı, diğer göllerde 35 ton sazan ile gökkuşağı alabalığı ve karadaki havuzlarda da 111 ton sazan ile gökkuşağı alabalığı olmak üzere yılda ortalama 20 bin 990 ton balık yetiştiriliyor. Yetiştirilen balıkların 69 tonunu sazan, 8 bin 688 tonunu levrek ve 12 bin 233 tonunu da gökkuşağı alabalığı oluşturuyor.