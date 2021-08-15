Samsun'dan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirdikleri ileri sürülen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındılar.

Olay, Samsun'un Kavak İlçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi edinilen O.P. ve S.T.'yi İstanbul dönüşü takibe aldı. Söz konusu şahıslar Çakallı mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı O.P. ve S.T. birlikte ile birlikte 33,00 gram metamfetamin maddesi ve 67,00 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.