Samsunlu esnaf özel hastanelerden yüzde 35 indirimli faydalanacak

Samsun'da esnaf, il genelinde bulunan 7 özel hastaneden “Yarına Erteleme Sağlık Kartı” sayesinde yüzde 35 indirimli faydalanacak.

"7 Nisan Dünya Sağlık Günü"nde Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi, yeni bir projeye imza attı. Samsun'da yaşayan her kooperatif üyesine ve ailelerine, özel sağlık kuruluşlarından yüzde 35'e varan indirim sağlayan Yarına Erteleme Sağlık Kartı Projesi uygulaması bugün itibarıyla hayata geçti.

Tüm dünyada etkisi devam eden korona virüsü, en çok yerel esnafı etkiledi. Kovid-19 nedeniyle birçok esnaf işletmelerini kapatmak zorunda kaldı ya da faaliyetlerine kısıtlı ölçüde devam etti. Esnafın pandemide gördüğü zararı azaltmak ve destek olmak amacıyla hizmete sunulan Yarına Erteleme Sağlık Kartı Projesi ile Medicana, VM Medical Park, Liv Hospital, Büyük Anadolu Hastanesi ve diğer 4 özel hastanede daha sağlık hizmetlerinden yüzde 35 indirimli yararlanılacak.

Proje ile ilgili hedeflerini anlatan Kooperatif Başkanı Metin Sinecek, “Yüzde 35'e kadar indirim imkânı sağlayan sağlık karta, Samsun'da yaşayan veya Samsun'da ticari faaliyette bulunan tüm üyelerimiz hiçbir koşul aranmadan sahip olabiliyor. Kart ile sağlık hizmetinde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlamaktayız. Kartın sağladığı indirimler arasında, poliklinik muayeneleri, laboratuvar tahlilleri, doğum paketleri, ağız ve diş sağlığı, göz hastalıkları, saç ekimi, ayakta ve yatarak tüm tedavi ve tıbbi hizmetler yer alıyor” dedi.