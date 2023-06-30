Samsunlu güreşçi Avrupa 2.'si oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu Alperen Berber, U20 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası 82 kiloda rakiplerini geride bırakarak Avrupa ikincisi oldu.

İspanya'da düzenlenen U20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsun Büyükşehir Belediyespor fırtınası esti. Yarı finalde Azerbaycanlı Ismayil Rzayev'i 9-0 mağlup eden Samsun Büyükşehir Belediyespor'un Milli Sporcusu Alperen Berber, finalde İsveçli Alexander Mikael Johansson'a mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Başarılı sporcu Berber, bu derecesi ile madalya koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeyi başardı.