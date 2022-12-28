Samsunlu işçi Sırbistan'da inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Samsun'dan Sırbistan'a çalışmaya giden 4 çocuk babası işçi, çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'un Canik ilçesi İmamlar Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Ergin İlter (41), çalışmak için yaklaşık 3 ay önce Sırbistan'a gitti. Burada inşaatlarda çalışan İlter'den acı haber geldi. Ergin İlter çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Ergin İlter'in cenazesinin bugün akşam saatlerinde uçakla Türkiye'ye getirileceği ve yarın İmamlar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.