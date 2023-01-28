Samsunlu mübadiller Anıtkabir'de buluştu

yıl dönümünü Anıtkabir'de resmi tören düzenleyerek andı.

Samsun Balkan Türkleri Derneği'nin mübadelenin 100. yılında "Atatürk'ün Torunları Anıtkabir'de Buluşuyor" çağrısı üzerine şehrin farklı noktalarından otobüslerle yola çıkan mübadiller, Ankara'da bir araya geldi. Aslanlı yolda yürüyerek Anıtkabir'e ulaşan mübadiller, burada resmi tören düzenleyerek mübadelenin 100. yıl dönümünü yad etti.

Törende Atatürk mozolesine çelenk bırakıldı. Ardından Anıtkabir özel defterini imzalayan Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Özdemir şu ifadeleri kayıtlara geçti:

“Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk: Bugün manevi huzurunda; Türk istikbalinin bir evladı olmanın şuuruyla, bir hemşehrin ve Balkan Türklerinin kültürünü yaşatmaya yönelik faaliyet gösteren dernek başkanı olarak burada bulunmanın gururu içindeyim. Bizler Lozan Antlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle hemşehrilerin olarak huzuruna geldik. İmparatorluk toprağı olan Balkan topraklarının kaybedilmesinden sonra, anayurdumuz Anadolu'ya geri dönmemizi ve hayata tutunmamızı sağladığın için hemşehrilerin olarak sana büyük minnet borçluyuz. Bize bıraktığın Cumhuriyet'in ve değerlerinin koruyucusu ve savunucusu olacağız. Ruhunuz şad olsun.”

Anıtkabir'de düzenlenen törene Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de katıldı. Tören sonrası Anıtkabir'den ayrılan mübadiller, Samsun'a yola çıktı.