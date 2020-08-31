Samsunlu şair onuncu kitabı “Senden İbaret”i çıkardı

Şiir yazarak şizofreniyi yenmeye çalışan şair Durmuş Tunacık, onuncu şiir kitabı “Senden İbaret”i çıkardı

Ortaokul çağlarında şiir yazmaya başlayan 43 yaşındaki Tunacık, arka arkaya anne, baba ve babaannesini kaybetmenin hüznüyle yaşadığı bunalımlar sonucu şizofreni hastalığına yakalandı. 7-8 defa ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören Tunacık, bu süre zarfında şiir yazmaya ara verdi. Şiirden vazgeçmeyen Tunacık, hastane sürecinden sonra tekrar şiir yazmaya başladı. Şiirlerin hastalığına terapi gibi geldiğini belirten Tunacık, şiirle uğraştığında hastalığını unuttuğunu ve başka bir şey düşünmediğini söyledi. Yazdığı kitapların tanıtımını elden yapan şair Tunacık, kitaplarını cüzi fiyatlara satarak maddi kazanç da elde etmeye çalışıyor.

Şair Durmuş Tunacık, “Bu şiir kitabımda ilahi ve beşeri aşk, vatan ve şehitlerimizle ilgili konular ile benim ve başkalarının hayatlarında kesitler var. Bir yıllık çalışmanın ardında bu kitabı çıkardım. İnşallah ilgi görür. Benim için şiir olmazsa olmaz. Allah ömür verdikçe ben de yazmaya devam edeceğim. Bir şiirim de de dediğim gibi: Yazılanı oynayan oyuncuyuz biz Gülüm/ İsyan fayda etmez ki sonumuz yine elem/ Mazide bir anısın dil yapmaz oldu kelam/ Sensizlik meğer kader senin canın sağ olsun. Yani yazılanı oynayan oyuncuyuz. Ruhumuz bedenden çıkmadıkça yazacağız inşallah” dedi.

Durmuş Tunacık en son 4 ay önce çıkan bir yangında evinin ve tüm eşyalarının yanması ile gündeme gelmişti. Şair Tunacık yangın sonrası gerek belediyeler, gerek iş adamları ve gerek hayırsever vatandaşlar ile dostlarından çok destek gördüğünü belirtti. Eşyalarını yapılan yardımlarla yeniden temin ettiğini, evinin de tadilattan geçtiğini söyleyen Tunacık, elinden tutan herkese şükran borcu olduğunu dile getirdi.